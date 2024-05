Autoscheibe eingeschlagen und Beifahrertüre beschädigt

Auf einer Parkfläche an der Hauptstraße in Senden hat jemand ein Auto demoliert. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mehrere Tausend Euro.

Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen haben einen hohen Schaden an einem Auto verursacht, das an der Hauptstraße in Senden stand. Dem Polizeibericht zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro. Demnach hatte der Besitzer seinen schwarzen Audi am Montag gegen 22.30 Uhr auf einer Parkfläche auf Höhe der Hausnummer 94 abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 6.50 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, sah er, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen war. Außerdem war die Beifahrertüre beschädigt. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)