Betrunkener randaliert und beleidigt Polizisten in Senden

Ein 34-Jähriger fällt in Senden negativ auf, Zeugen rufen die Polizei. Der Betrunkene muss über Nacht auf der Dienststelle bleiben.

Ein 34-Jähriger hat in Senden randaliert und Polizisten beleidigt. Zeugen haben die Polizei am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in der Hauptstraße in Senden auf einen stark betrunkenen Mann aufmerksam gemacht. Nachdem sich der angetroffene 34-Jährige aufgrund seiner Alkoholisierung laut Polizei nicht mehr selbst helfen konnte, wurde er mit zur Dienststelle genommen.

Dort angekommen schlug er den Notrufmelder ein, urinierte in den Vorraum und beleidigte die anwesenden Polizeibeamten. Aufgrund dessen wurde der Mann festgenommen. Da der 34-Jährige laut Polizeibericht keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, haben die Beamten mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Memmingen Kontakt aufgenommen. Diese ordnete eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich an.

Nachdem der Mann seinen Rausch ausgeschlafen und den Geldbetrag hinterlegt hatte, konnte er die Polizeidienststelle wieder verlassen. (AZ)