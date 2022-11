Dieb wird bei Tat in Senden ertappt, beißt eine Frau und flüchtet

Ein unbekannter Mann durchwühlt Taschen von zwei Mitarbeiterinnen eines Lebensmittelgeschäfts in Senden. Der Versuch, ihn festzuhalten, scheitert.

Über einen Mann, der im Mitarbeiterbüro eines Lebensmittelgeschäfts in Senden Taschen durchwühlt, ist die Polizei am Dienstagnachmittag informiert worden. Dem Polizeibericht zufolge fanden zwei Mitarbeiterinnen den Mann, der sich unrechtmäßig in dem Büro des Geschäfts an der Hauptstraße aufhielt und sich an den Taschen der beiden Angestellten zu schaffen machte. Als er ertappt wurde, wollte der Mann flüchten.

Die Polizei Senden veröffentlicht eine Beschreibung des Täters

Die beiden Frauen versuchten, den Täter festzuhalten und versperrten die Ausgangstüre des Marktes. Zunächst schubste er eine der beiden Mitarbeiterinnen zur Seite und biss danach die andere Mitarbeiterin in den Arm, wodurch diese leicht verletzt wurde. Im Anschluss gelang es dem Täter, durch den Notausgang zu flüchten, noch bevor die Polizei ihn fassen konnte.

Bei dem Täter handelte es sich nach Polizeiangaben um einen etwa 18 Jahre alten, schlanken Mann, etwa 1,70 Meter groß, mit kurzen Haaren. Er trug einen dunkelgrauen Anorak und eine dunkle Jeans. Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)