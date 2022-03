Einbrecher durchsuchen Wohnhaus in Senden

Als die Hausbewohner zurückkamen, stellten sie fest, dass Unbekannte alle Räume durchsucht haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind bereits in der vergangenen Woche in ein Einfamilienhaus in Senden eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hat sich der Einbruch zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 20 Uhr, im Hopfenweg ereignet. Die unbekannten Personen drangen vermutlich über die Terrassentüre in das Haus ein. Anschließend durchsuchten sie alle Wohnräume. Ob sie hierbei etwas entwendeten, muss noch ermittelt werden. Allerdings hinterließen sie einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Den Einbruch stellten die Hausinhaber erst am Freitagabend fest, da sie zuvor nicht zu Hause waren. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter Telefon 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)