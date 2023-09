Essen angebrannt: Feuerwehreinsatz in Mehrfamilienhaus

Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Senden hatte Essen auf dem Herd vergessen.

Die Feuerwehr ist am frühen Donnerstagmorgen zu einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße von Senden gerufen worden. Gegen 4 Uhr hatte in einer Wohnung ein Rauchwarnmelder ausgelöst. Kräfte der Feuerwehr Senden und die Polizei stellten vor Ort fest, dass ein Bewohner versehentlich Essen auf dem Herd anbrennen ließ. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung. Der Bewohner hatte den Rauch mutmaßlich auch eingeatmet. Er kam daher zur vorsorglichen medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand kein Sachschaden. (AZ)