Gefährliche Körperverletzung: Ein Mann sticht in Senden seinen Cousin

Zwei Cousins streiten sich in Senden – dann zieht der Eine wohl ein Messer und sticht in Richtung des Anderen.

Zwischen zwei Cousins ist es auf einem Firmengelände in Senden am frühen Sonntagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei mitteilt, beleidigten und bedrohten sich die beiden zunächst verbal. Dann zog einer der beiden ein Messer und stach mit diesem wohl zielgerichtet in Richtung seines Kontrahenten.

Bei dem Streit in Senden verletzte ein Cousin den anderen

Dieser wurde hierdurch leicht an der Handinnenfläche verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Täter hingegen flüchtete nach der Auseinandersetzung mit seinem Auto, sodass ihn die Polizeibeamten nicht mehr am Tatort antreffen konnten werden. Hintergrund sollen familiäre Streitigkeiten gewesen sein. (AZ)