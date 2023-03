Senden

12.03.2023

Genussvolle Premiere für den Regionalmarkt in Senden

Plus Food und Trucks und Rock’n‘ Roll: Beim Genussmarkt im Sendener Bürgerhaus wurde die Vielfalt regionaler Produzenten von Genüssen und Handwerklichem gefeiert.

Von Thomas Vogel Artikel anhören Shape

Heidi Birkholz muss nicht lange abwägen: „Riecht wie Kaffee, schmeckt wie Kaffee.“ Ist aber nicht aus Kaffeebohnen, sondern aus den Samen der Süßlupine. Die Aufheimerin hatte ihr Aha-Erlebnis am Stand von Alb-Lupino, beheimatet in Böhmenkirch, genauer gesagt auf dem Hof von Manuel Ziller, der hier eine Manufaktur etabliert hat. Der Vater hatte noch Tierhaltung, er aber baut vor allem auf den Anbau von Getreide und Hülsenfrüchten, erzählt er seine Geschichte. Die „Bohnen“ röstet er selber, eine gewisse Lust an neuen Herausforderungen ist also vorhanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen