Bis zu 150 Wohnungen entstehen an der alten Spinnerei in Ay

Auf dem Grundstück an der ehemaligen Spinnerei in Ay gehen die Planungen für neue Wohnhäuser weiter.

Plus Auf dem Grundstück neben dem Illerkanal in Ay gehen die Planungen für elf Wohnhäuser in die nächste Runde. Der Bauausschuss hat den Investoren Auflagen genannt.

Von Carolin Lindner

Das neue Wohngebiet an der ehemaligen Spinnerei in Ay kommt voran - aber langsamer als gedacht. Eigentlich hätte der Entwurf des Bebauungsplans bereits im Herbst öffentlich ausgelegt werden sollen, doch nun haben die Planer in Absprache mit der Sendener Verwaltung Änderungen eingefügt. Deswegen musste der Bauausschuss erneut entscheiden - und gab den Planern einige Auflagen wie eine maximale Anzahl an Wohnungen mit.

