Musiker aus Senden tritt bei "The Voice of Germany" auf

Dave Schaefer wird am Donnerstagabend bei "The Voice of Germany" im Fernsehen zu sehen sein. Der Liebe wegen ist der 55-Jährige in Senden sesshaft geworden.

Seinen Job als Musiklehrer hat er vor einigen Jahren an den Nagel gehängt, um eine Lasertag-Arena betreiben zu können. Doch seine Leidenschaft für Musik ist nach wie vor groß. "Einmal Musiker, immer Musiker", sagt Dave Schaefer. Deshalb hat sich der 55-Jährige, der in Senden wohnt, dazu entschlossen, an der TV-Castingshow "The Voice of Germany" teilzunehmen. Am Donnerstag, 19. Oktober, wird er bei den sogenannten "Blind Auditions" auf Prosieben zu sehen sein (Beginn: 20.15 Uhr). Dabei versuchen die Kandidatinnen und Kandidaten, einen der prominenten Coaches allein mit ihrer Stimme von sich zu überzeugen. "Ich habe noch nie bei so einer Show mitgemacht", sagt Schaefer. "Ich musste meine Nervosität überwinden."

Den Rockklassiker "All Right Now" der britischen Band Free wird der US-Amerikaner bei seinem Auftritt zum Besten geben. Die Coaches Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella sowie Bill und Tom Kaulitz sehen die Kandidatinnen und Kandidaten bei den "Blind Auditions" zunächst nicht. Wer von einem der Gesangstalente überzeugt ist, drückt auf einen roten Button. Daraufhin dreht sich der Sessel, es entsteht Blickkontakt, und der Coach kann die Kandidatin oder den Kandidaten in sein Team aufnehmen.

Seine Freundin ist ein Fan von "The Voice of Germany"

Seine Teilnahme bei "The Voice of Germany" sei eine Spontanidee gewesen, sagt Schaefer im Gespräch mit unserer Redaktion. Er habe die Sendung zuvor ein paarmal gesehen. "Meine Freundin ist ein Fan", fügt er hinzu. Um sie zu überraschen, habe er sich angemeldet. Dass er sich unter Tausenden Bewerberinnen und Bewerben durchsetzen und tatsächlich in die Runde der "Blind Auditions" kommen würde, hätte er selbst nicht gedacht. "Es macht super viel Spaß, die Leute sind alle unglaublich talentiert", sagt er.

Schaefer war früher bei der US Army und zeitweise in Deutschland stationiert. Später kehrte er als Zivilist in die Bundesrepublik zurück, seine erste Frau war Deutsche. Er arbeitete unter anderem als Musiklehrer, war Schlagzeuger in einer Band, übernahm später den Gesang. Außerdem spielte er mit diversen anderen Musikern zusammen, zum Beispiel mit dem Sänger und Gitarristen Andreas Kümmert. Dieser gewann im Dezember 2013 die dritte Staffel von "The Voice of Germany". In der Coronazeit produzierte Schaefer zusammen mit dem Heidenheimer Gitarristen Siggi Schwarz eine Rock-CD. "Ich kann alles singen, aber mein Herz schlägt für Rock", sagt der 55-Jährige.

Er gibt zu, Angst vor Fernsehkameras gehabt zu haben

Seit 2016 ist er Inhaber einer Lasertag-Arena in Aalen. Er wohnte auch in der Stadt auf der Ostalb, bis er der Liebe wegen in den Kreis Neu-Ulm kam. Seine heutige Lebensgefährtin wohnte in Laupheim. Zusammen zogen sie im Juni 2023 nach Senden. "Wir fühlen uns sehr wohl hier", erzählt Schaefer. Da nehme er auch den längeren Weg zur Arbeit in Kauf.

Als Musiker ist er zwar schon auf einigen Bühnen gestanden. Dennoch gibt er zu, Angst vor Fernsehkameras gehabt zu haben. Die Teilnahme an der Castingshow sei deshalb auch eine Prüfung, um sich selbst zu testen, erzählt Schaefer. Seine bisherigen Erfahrungen sind sehr positiv: "Ich hatte Spaß wie noch nie." Ob sich tatsächlich einer der Coaches nach ihm umgedreht hat, darf und will er natürlich nicht verraten. Das wird sich am Donnerstagabend in der Sendung zeigen.