Senden

vor 2 Min.

Neuer Bebauungsplan macht Weg frei für höheres Sparkassengebäude in Senden

Lokal Die Sparkasse will in Sendens Mitte neu bauen - und in dem Zuge gemeinsam mit der Stadt auch gleich die Umgebung neu gestalten.

Von Carolin Lindner

Die Sparkasse will in Senden neu bauen. Dabei soll nicht nur das Gebäude der Bankfiliale entstehen, sondern auch noch Wohnungen. Der Platz um das Bürgerhaus wird in dem Zug ebenfalls neu gestaltet, die Stadt Senden will die Chance ergreifen, das Areal zwischen Harder-, Haupt- und Brucknerstraße umzuformen. Dazu muss auch der Bebauungsplan für diesen Bereich geändert werden, denn in der jetzigen Form ließen sich die Pläne nicht umsetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

