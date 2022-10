Senden

27.10.2022

Pavillons sollen den Bahnhofsvorplatz in Senden schmücken

Mehrere Pavillons statt des alten Bahnhofsgebäudes und neue Bushaltestellen sehen die Pläne für den neuen Bahnhof und dessen Umfeld in Senden vor. Die Bushaltestelle im Osten am Stadtpark soll jedoch weiter nördlich gelegt werden.

Plus Zurzeit bringt die Deutsche Bahn den Sendener Bahnhof auf Vordermann, danach soll auch dessen Umgebung schöner werden. Erste Pläne für das Erscheinungsbild stehen fest.

Von Carolin Lindner Artikel anhören Shape

Sendens Bahnhof soll in Zukunft die Mobilitätsdrehscheibe der Region sein. Derzeit baut die Deutsche Bahn fleißig den Bahnhof um, kürzlich wurde der Fußgängersteg über die Gleise installiert. Wenn der Bahnhof in modernem Glanz erstrahlt, soll auch die Umgebung nicht zurückstecken. Deswegen plant die Stadt Senden parallel ein neues Bahnhofsumfeld. Dazu wurden nun die ersten Pläne im Stadtrat vorgestellt und gebilligt. Das Ziel ist, alles auf die Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs zu optimieren. Die Wege vom Bus zum Zug und umgekehrt werden also die kürzesten am neuen Bahnhof sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen