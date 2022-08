Kein Durchkommen: Baustellen in Senden und Reutti verärgern Autofahrer

Lokal Wochenlang sind zwei wichtige Knotenpunkte im Landkreis zeitgleich wegen Bauarbeiten gesperrt. Autofahrer und Anwohner sind gleichermaßen unzufrieden.

Auto reiht sich an Auto, draußen ist es heiß, vereinzelt hört man ein lautes Hupen: Wer dieser Tage durch Senden fährt, hat keinen Spaß - und muss Zeit mitbringen. Eigentlich ist nur eine Kreuzung gesperrt, doch diese Sanierung gepaart mit einer weiteren Sperrung bei Reutti hat weitreichende Folgen für Autofahrer: Die Stadt ist gefühlt eine einzige Baustelle. "Es ist unglücklich, dass gleichzeitig diese beiden großen Straßen in Senden und bei Reutti saniert werden", sagt die Sendener Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf. Doch sie hoffe, dass der Verkehr nach den Verbesserungen dafür umso schneller vorankommt.