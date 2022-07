Senden

vor 17 Min.

Senden will Parkplätze und Radverkehr regeln

Parkplätze in der Innenstadt sind rar - und deswegen stark gefragt. Die Stadt Senden will ein Parkkonzept auf den Weg bringen.

Lokal Die Stadt Senden lässt mithilfe von Fördergeldern einige Konzepte erstellen. Damit sollen Parkplätze neu aufgestellt und mehr Raum für Radfahrer geschaffen werden.

Von Carolin Lindner

Eine schönere Innenstadt, bessere Fahrradwege durch die Stadt und neu geordnete Parkplätze: In Senden soll sich in den kommenden Jahren einiges verbessern. Die Stadt hat Fördergelder aus einem EU-Programm erhalten, mit deren Hilfe bis Sommer nächsten Jahres vier Konzepte erarbeitet werden sollen, dann geht es an die Umsetzung. Die Stadt Senden erhofft sich in Sachen Parken deutliche Verbesserungen, aber auch Fahrradwege und die Innenstadt sollen optimiert werden.

