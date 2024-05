Unbekannte beschädigen Verkaufshütte an Sportheim

Erheblichen Sachschaden haben unbekannte Personen in Senden angerichtet. Die Polizei bittet nach dem Vorfall an der Langen Straße um sachdienliche Hinweise.

Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Personen in Senden einen Sachschaden verursacht, den die Polizei auf mehrere tausend Euro schätzt. Nach Angaben der Polizei zerstörten sie an der Langen Straße unter anderem das Dach der Verkaufshütte eines Sportvereins und eine Holzbarriere. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Rufnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)