Unbekannte beschädigen Verkehrsüberwachungsanhänger in Senden

Aktuell ermittelt die Polizei, wer in Senden einen Verkehrsüberwachungsanhänger mit Graffiti und Bauschaum besprüht hat.

Noch ist unklar, wer im Zeitraum zwischen Samstag, 18. Dezember, 16.30 Uhr und Sonntag, 19. Dezember, 9.30 Uhr, einen Verkehrsüberwachungsanhänger in der Kemptener Straße in Senden beschädigt hat. Bislang besprühten unbekannte Täterinnen oder Täter den Anhänger mit Graffiti und Bauschaum. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

