Unbekannte Person fährt Auto in Senden an und flüchtet

In der Borsigstraße in Senden wird ein weißer Ford beschädigt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin.

Auf ungefähr 5000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, den eine unbekannte Person am Mittwoch an einem Auto in Senden angerichtet hat. Dem Polizeibericht zufolge wurde im Zeitraum zwischen 13 und 15.45 Uhr ein geparkter weißer Ford in der Borsigstraße angefahren.

Die Person, die die Kollision verursacht hat, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher oder der Verursacherin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)