Unbekannte Person fährt in Senden gegen Auto und flüchtet

In der Stormstraße in Senden ist ein blauer Toyota beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise von Zeugen.

Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht in Senden. Eine 24-Jährige parkte dem Polizeibericht zufolge am Sonntag, 26. Februar, um 16 Uhr ein Firmenfahrzeug in der Stormstraße. Als die Frau am Montag, 27. Februar, um 8.50 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie im Bereich der rechten Frontstoßstange einen Schrammschaden und eine Delle fest.

Unfallflucht in Senden: Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro

Wie die Polizei weiter mitteilt, beläuft sich der Schaden an dem blauen Toyota auf ungefähr 1500 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. Die Dienststelle hat die Telefonnummer 07309/96550. (AZ)