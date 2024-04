Unbekannte Täter zerstechen Reifen in Senden

Mehrere Reifen wurden am Wochenende von bislang Unbekannten zerstochen. Die Polizei bittet nun um Hinweise von möglichen Zeuginnen und Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben in dem Zeitraum von Freitag 14 Uhr bis Sonntag 12 Uhr in der Eckstraße in Senden insgesamt vier Reifen von zwei geparkten Fahrzeugen zerstochen. Wie die Polizei mitteilt, entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen in Senden

Die Polizeistation Senden bitten mögliche Zeuginnen und Zeugen der Tat sich unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0 zu melden. (AZ)