Senden

vor 32 Min.

Unbekannte wollen Parkscheinautomaten aufbrechen

Unbekannte wollten den Parkscheinautomaten am Auesee in Senden knacken.

Artikel anhören Shape

Am Parkplatz des Auesees in Senden versuchen bislang Unbekannte, mit einem Stein an das Geld im Automaten zu kommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben versucht, einen Parkscheinautomaten in Senden aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Fall in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Parkplatz des Auesees. Ein bislang unbekannter Täter schlug demnach mit einem Stein auf den Automaten ein, um an das dort gelagerte Geld zu kommen. Da dies misslang, hörte der Täter auf, sodass es laut Polizei bei einem Versuch blieb. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf circa 500 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0 bei der Polizei Senden zu melden. (AZ)

