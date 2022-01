Unbekannter besprüht Blitzer-Anhänger in Senden mit Farbe

Erneut ist in Senden ein Messgerät zur Geschwindigkeitsüberwachung beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise.

Es war nicht der erste Vorfall dieser Art: Erneut ist in Senden ein Anhänger beschädigt worden, der zur Geschwindigkeitsüberwachung im Einsatz war. Nach Angaben der Polizei besprühte eine bislang unbekannte Person am Sonntag, 9. Januar, oder Montag, 10. Januar, die Messoptik des Blitzer-Anhängers mit Farbe, sodass die Messtechnik nicht mehr funktionsfähig war. Wer Hinweise zu der Tat oder zum Täter beziehungsweise zur Täterin geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)