Unbekannter schlägt Autoscheibe in Senden ein

In Senden schlägt ein unbekannter Täter eine Autoscheibe ein und verursacht einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Eine bislang unbekannte Person hat in Senden die hintere linke Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Haydnstraße. Mit welchem Gegenstand der Täter auf die Autoscheibe einschlug, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweisen zum Täter und zum Tathergang unter der Telefonnummer 07307/910000 bei der Polizei in Senden zu melden. (AZ)