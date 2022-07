Senden

vor 16 Min.

Unbekannter stiehlt zwei Handys am Waldbaggersee in Senden

Während eine Frau im Waldbaggersee in Senden schwamm, griff ein Dieb am Ufer in ihre Handtasche. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Frau lässt am Waldbaggersee in Senden ihre beiden Mobiltelefone in der Handtasche liegen und geht schwimmen. Ein Dieb nutzt diese Gelegenheit aus.

Auf dem Höhepunkt der Badesaison kurz vor Beginn der Sommerferien warnt die Sendener Polizei davor, Wertgegenstände unbeaufsichtigt liegen zu lassen. Anlass ist ein Diebstahl am Waldbaggersee. Wie die Polizei mitteilt, entwendete ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Mittwoch zwei Mobiltelefone am südlichen Ufer. Die Geschädigte hatte ihre beiden Handys in ihrer Handtasche gelassen, während sie im See schwamm. Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

