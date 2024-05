Senden

vor 47 Min.

Unfallflucht: Unbekannte Person beschädigt Auto und fährt weiter

Eine unbekannte Person ist am 23. Mai in der Gartenstraße in Senden gegen ein geparktes Auto gefahren und anschließend geflüchtet.

Ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro ist bei einer Kollision in der Gartenstraße in Senden entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei sucht mögliche Zeuginnen und Zeugen, um eine Person ermitteln zu können, die einen Unfall in Senden verursacht hat. Am Donnerstag, 23. Mai, wurde nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen 15.15 und 18.45 Uhr ein in der Gartenstraße geparktes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder der Verursacherin machen können und/oder den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung zu setzen. Diese ist unter der Rufnummer 07309/9655-0 erreichbar. (AZ)

