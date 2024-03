Unruhe am Sendener Bahnhof: Polizei muss zwei Mal eingreifen

Am Sendener Bahnhof sorgten ein betrunkener Mann und ein flüchtender Jugendlicher für Aufsehen. Zwei Polizisten erlitten leichte Verletzungen.

Am Sendener Bahnhof ist es am Donnerstagnachmittag zu zwei Zwischenfällen gekommen, bei denen Personen Widerstand gegen Polizisten geleistet haben. Zunächst sorgte laut Polizeibericht ein 37-jähriger Mann für Unruhe, der in einem Zug Fahrgäste, den Zugbegleiter und den Lokführer beleidigte. Der betrunkene Mann weigerte sich, den Zug zu verlassen, woraufhin die Beamten ihn aus dem Zug bringen und fesseln mussten. Wegen seines aggressiven Verhaltens wurde er zum Ausnüchtern in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

Nur wenige Stunden später, gegen Abend, kam es zu einem weiteren Vorfall, als ein 17-Jähriger bei einer Personenkontrolle am Bahnhof die Flucht ergriff. Die Polizisten konnten den Jugendlichen zwar schnell stoppen, doch wehrte er sich derart, dass zwei Beamte leichte Verletzungen erlitten. Im Zuge seiner Flucht warf der Jugendliche ein Einhandmesser weg, was zusätzlich zu den Anschuldigungen wegen Widerstands nun auch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz nach sich zieht. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche seinen Eltern übergeben. (AZ)