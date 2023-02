Unter Drogeneinfluss am Steuer: Polizei erwischt jungen Mann

Ein 22-Jähriger fährt Auto, obwohl er allem Anschein nach Drogen genommen hat. Die Polizei ertappt ihn im Rahmen einer Verkehrskontrolle.

Polizisten haben einen jungen Autofahrer in der Berliner Straße in Senden kontrolliert. Dabei entstand schnell der Verdacht, dass der 22-Jährige Drogen genommen haben könnte. Ein positiver Schnelltest bestätigte die Vermutung der Beamten. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.

Aus diesem Grund veranlassten sie eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt des 22-Jährigen. Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Er muss mit einer Strafe von mindestens 500 Euro und – im besten Falle – mit einem Punkt in Flensburg rechnen. (AZ)