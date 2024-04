Senden

15:00 Uhr

Vandalismus am Bahnhof Senden: Polizei sucht Zeugen

Am Sendener Bahnhof hat jemand die Knöpfe am Bedienpult eines dortigen Aufzugs beschädigt.

In Senden haben Unbekannte Schaden an einem Aufzug am Bahnhof angerichtet. Eine Zeugenaussage richtet den Verdacht gegen mehrere Jugendliche.

Bislang unbekannte Personen haben am Sendener Bahnhof durch Vandalismus einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wurden am Dienstagabend die Knöpfe am Bedienpult eines dortigen Aufzugs beschädigt. Erste, der Polizei vorliegende Zeugenaussagen richteten den Tatverdacht gegen mehrere Jugendliche, die sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe befunden haben sollen. Die Polizeistation Senden bittet weitere Zeuginnen und Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0 zu melden. (AZ)

