Zwei Autos stoßen auf Sendener Kreuzung zusammen

Eine 74-Jährige missachtet die Vorfahrt eines anderen Autos in Senden und verursacht so einen Unfall.

Eine 74-jährige Autofahrerin ist Donnerstagvormittag an der Kreuzung Berliner Straße – Königsberger Straße in Senden in die Königsberger Straße abgebogen. Nach Angaben der Polizei missachtete sie dabei die Vorfahrt eines aus der Königsberger Straße herannahenden Autos.

Bei dem Unfall in Senden entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro

Die beiden Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen, dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. (AZ)