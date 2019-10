vor 24 Min.

Die größere Verantwortung tut ihm gut

Zach Ensminger im Interview

Vor dem Heimspiel der Orange Academy am Samstag (19 Uhr) in der Basketball-Pro B gegen Gießen hat sich der Ulmer Guard Zach Ensminger Zeit für ein kurzes Interview genommen.

Herr Ensminger, mit über 29 Minuten pro Spiel stehen Sie in dieser Saison von allen Spielern am längsten auf dem Feld, sind drittbester Scorer und verteilen die meisten Assists. Wie sind Sie persönlich mit Ihrer Entwicklung zufrieden – auch im Vergleich zur vergangenen Saison?

Zach Ensminger: Bisher bin ich sehr zufrieden damit, wie die Saison für mich persönlich verlaufen ist. Mir gefällt es, dass ich im Vergleich zum letzten Jahr eine größere Rolle einnehmen kann und dabei auch mehr Verantwortung übernehmen muss. Das Vertrauen, welches der Coach mir dabei schenkt, versuche ich auf dem Platz mit meiner Leistung zurückzuzahlen.

Gießen konnte in dieser Saison erst zwei Spiele gewinnen und ist auswärts bisher noch ohne Erfolg. Wie groß ist die Gefahr, den Gegner zu unterschätzen?

Ensminger: Wir wissen alle, dass Gießen ein stark besetztes Team hat und werden sie daher auf keinen Fall unterschätzen. Gegen Hanau haben sie ihre Qualität zuletzt deutlich unterstrichen. Auch wenn sie auswärts bis jetzt noch nicht ihren Rhythmus gefunden haben, werden sie hoch motiviert sein, gegen uns zu punkten.

Ihr Team konnte bisher noch kein Spiel zu Hause gewinnen. Worauf wird es am Samstag ankommen, um das zu ändern?

Ensminger: Wir müssen von Anfang an Energie und Bereitschaft zeigen. Bisher hatten wir zu Hause häufig Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und sind dadurch schnell in einen höheren Rückstand geraten. Das darf uns am Samstag nicht noch mal passieren. (az)

