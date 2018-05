00:02 Uhr

Ein echtes Endspiel um die Meisterschaft Lokalsport

Elche können daheim alles klarmachen

Die Fans der Elchinger Scanplus-Baskets dürfen sich auf ein echtes Endspiel um die Meisterschaft in der Pro B am kommenden Samstag um 19 Uhr in der Brühlhalle freuen. Ihre Mannschaft verlor zwar gestern das erste Finalspiel vor mehr als 4500 Zuschauern in der Stadthalle von Rostock knapp mit 93:94. Die minimale Einpunkt-Hypothek können die Elche aber im Rückspiel sicher tilgen. In ihrer Brühlhalle sind sie schließlich seit mehr als einem Jahr ungeschlagen.

Zeitweise sah es sogar danach aus, als würden die Elche die Spannung schon im ersten Finalspiel rausnehmen. Gestern setzten sie sich im zweiten Viertel zunächst ab und nahmen einen 49:43-Vorsprung mit in die große Pause. Dann aber nahmen sich die Scanplus-Baskets eine beinahe fünfminütige Auszeit und Rostock drehte mit einer 13:0-Serie die Partie zum 56:49. Bis zum Ende des dritten Spielabschnitts wuchs die Führung der Mannschaft aus Mecklenburg-Vorpommern sogar auf zwölf Punkte an (71:59.). Doch zwei Minuten vor dem Ende war der 85:85-Ausgleich wiederhergestellt. Noch einmal zog Rostock ein bisschen weg, aber zwei Sekunden vor dem Ende sorgte Filmore Beck mit seinem fünften Dreier dafür, dass das Ergebnis im überaus erträglichen Rahmen blieb. (pim)

Beste Elchinger Werfer: Beck (21), Butler (16), Lescault (14), Kuhn (12).

