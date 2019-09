vor 27 Min.

Elche haben sich selbst unter Druck gesetzt

Auswärts ist jetzt ein Sieg Pflicht

Der erste Auswärtsgegner dieser Saison in der Pro B ist für die Elchinger Scanplus-Baskets eine Wundertüte. Das erste Spiel der Oberhachinger Tropics wurde verlegt und Videomaterial vom Aufsteiger gibt es auch nicht. Die Elche und ihre in einem Bus mitreisenden Fans wissen also nicht wirklich, was sie am Samstag ab 19 Uhr in der Halle der Grundschule Deisenhofen erwartet.

Aber wahrscheinlich sollten sie derzeit ohnehin in erster Linie auf sich selbst schauen. Die 100:101-Niederlage nach drei Verlängerungen gegen Hanau am vergangenen Samstag dürfte genug Gesprächsstoff liefern. Der Titelanwärter kann jedenfalls sicher nicht stolz sein auf dieses Ergebnis gegen einen Gegner, der mit sieben gesunden Spielern und einem grippekranken Till-Joscha Jönke angereist war und der am Ende der dritten Zusatzschicht noch vier gesunde Spieler plus eben diesen Jönke hatte. Die nur acht Treffer bei 36 Würfen von jenseits der Dreierlinie und nur etwas mehr als 60 Prozent verwandelter Freiwürfe sind zudem Zahlen, die bei den Scanplus-Baskets massiv an die vergangene Saison erinnern.

Umso größer ist vor dem Spiel in Unterhaching der Druck, der auf der Mannschaft lastet. Sportdirekor Dario Jerkic spricht von einem Pflichtsieg und fordert: „Wir müssen einfach unsere Fehler analysieren und daraus lernen.“ Aber natürlich hat man in Haching den Fehlstart der Elche zur Kenntnis genommen und wittert nun eine Chance. Auf der Homepage des Gegners wird Co-Trainer Milos Kandzic zitiert mit den Worten: „ Schaffen wir es, das Spiel lange offen zu halten, ist die Sensation drin.“ (pim)

