vor 60 Min.

Es wird ernst für Blaustein

TSV startet in die 3. Liga

Am Samstag (20 Uhr) ist es so weit: Das Abenteuer 3. Liga beginnt für Blausteins Handballer auswärts gegen den HC Oppenweiler/Backnang. Wo der TSV steht, wird sich wohl erst im Spielbetrieb zeigen, denn sonderlich viele Erkenntnisse hat die Vorbereitungsphase nicht ergeben.

Die Handballer mussten sie aufgrund der Aufstiegsrelegation später beginnen. Diese intensive Zeit verlief mit Höhen und Tiefen. So gewann der TSV Spiele gegen Konkurrenten der 3. Liga zwar einerseits souverän, andererseits zeigten die Handballer um Neu-Trainer Sandro Jooß ein komplett anderes Gesicht als in der Vorsaison, was die Mannschaft noch nicht so recht zufriedenstellte. Immerhin waren alle Spieler aus der intensiven Vorbereitungsphase gesund und fit zurückgekehrt, um den neuen, schnelleren und leistungsstärkeren Wettkampf anzunehmen. Auf die Blausteiner wartet in der Ferne ein robuster Gegner, der sich als Saisonziel einen frühzeitigen und souveränen Klassenhalt gesetzt hat. Gegen den kompakten Mittelblock müssen sich die Blausteiner die richtigen Lösungen einfallen lassen, um Tore erzielen zu können. Die Abwehrreihen des Gegners können das System variieren und werden dadurch die Blausteiner vor immer neue Aufgaben stellen. (az)

