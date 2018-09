vor 38 Min.

Gerlenhofen stellt sich Ingstetten/Schießen in den Weg Lokalsport

Der FV Gerlenhofen lässt der SGM Ingstetten/Schießen keine Chance, gewinnt aber nur knapp. Dafür ist der Sieg aber verdient.

Durch einen hauchdünnen 1:0-Sieg gegen die SGM Ingstetten/Schießen hat der FV Gerlenhofen mit der SG die Plätze getauscht und befindet sich nun auf Rang drei der Fußball-Kreisliga A Iller.

Quasi mit der ersten gescheiten Aktion der Hausherren war die Partie letztlich schon entschieden. Nach einem unnötigen Fehlpass in der Gästeabwehr landete der Ball bei Julian Fent, der am schnellsten schaltete und Armin Sassmann bediente, der schließlich zum 1:0 einschoss (3.). Fortan entwickelte sich ein Spiel, in dem sich keiner der beiden Teams entscheidende Vorteile verschaffen konnte. Die Gäste wirkten etwas plan- und strukturlos – vor allem in ihren Bemühungen nach vorne. Die Heimelf machte sich das Leben durch Ungenauigkeiten selbst schwer. Die größte Chance hatte Gerlenhofens Patrick Reichl. Er scheiterte an Gäste-Torwart Michael Widmann (14.). Die einzige vernünftige Aktion der SGM vergab Michael Harder, der den Rückpass von Fabian Span übers Gehäuse donnerte (16.).

FV Gerlenhofen gewinnt gegen Ingstetten/Schießen

Der zweite Durchgang bot ein ähnliches Bild wie der erste. Die besseren Möglichkeiten hatten hierbei die Einheimischen auf ihrer Seite, zwingend waren die aber auch nicht. Den Gästen fehlten nach wie vor die zündenden Ideen, um die Gerlenhofener Abwehr ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Und das, obwohl sie sich eine halbe Stunde in Überzahl befanden, nachdem der Gerlenhofener Tobias Berchtold nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah (60.).

Am Ende hatte die Spielgemeinschaft nicht eine gefährliche Tormöglichkeit zu verzeichnen. FV-Trainer Thomas Kühn war logischerweise zufrieden: „Ich denke, dass wir über das gesamte Spiel hinweg gut verteidigt haben. Uns hat der frühe Treffer voll in die Karten gespielt. Uns sind kurzfristig unter der Woche ein paar Leute ausgefallen und deswegen ist der Sieg heute noch höher einzuschätzen.“ (wgo)

Themen Folgen