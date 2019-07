vor 60 Min.

WM-Enttäuschungen für die Neu-Ulmer

Wanzke, Seitz und Zörlein patzen in der Kombination beim Slalom

Einen rabenschwarzen Tag erwischten die Inlinefahrer des DAV Neu-Ulm zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Barcelona bei der ersten Entscheidung. In der Kombination aus Slalom und Riesenslalom hatten vor allem die Neu-Ulmer Frauen zu den ganz großen Favoritinnen gehört.

Auf der einer Weltmeisterschaft würdigen und steilen Strecke mit zwei Kurven war zuerst ein extrem schwerer Slalom zu bewältigen, bei dem viele Rennläufer nicht ins Ziel kamen. Zu ihnen gehörte auch Ann-Krystina Wanzke. Sie meisterte zwar beide Kurven dank ihrer ausgefeilten Technik in beeindruckender Art und Weise und lag klar auf Kurs Bestzeit. Doch kurz vor dem Ziel war für die Weltcup-Führende das Rennen zu Ende, als sie an einem Tor hängen blieb und ausschied. Für ihre Vereinskollegin Marina Seitz war das Rennen bereits nach der ersten Kurve zu Ende.

Manuel Zörlein erwischte es in der zweiten Kurve, in der er stürzte. Er beendete immerhin das Rennen und war damit im Riesenslalom startberechtigt. Doch der Rückstand aus dem Slalom war so groß, dass der Neu-Ulmer in der Kombinationswertung keine Rolle spielte. Als einziger Starter aus dem Neu-Ulmer Quartett beendete Sebastian Schwab das Rennen ohne Probleme. Er kam am Ende auf den 8. Gesamtrang.

Nach der Entscheidung im Riesenslalom am heutigen Mittwoch, bei dem sich die Neu-Ulmer rehabilitieren wollen, werden noch Titel in der Teamwertung, im Slalom und Parallelslalom vergeben. (bezö)

