vor 5 Min.

Weishaupt siegt auf neuen Pferden

Zwei erste Plätze beim Turnier in Aachen

Zu den herausragenden Qualitäten eines großen Reiters gehört, dass er sich auf wechselnde Bedingungen schnell und auf höchstem Niveau einstellen kann. Genau das hat der Jettinger Philipp Weishaupt nun beim CHIO Aachen zum wiederholten Mal geschafft. Zwei Siege gelangen ihm in den ersten Tagen dieses internationalen Reitturniers. Beide Male setzte er sich auf Pferden durch, die er kaum kannte.

Erst wenige Wochen hat Weishaupt den neunjährigen hannoveraner Hengst Coby unter dem Sattel. Nach guten Platzierungen in Spruce Meadows (Kanada) gelang den beiden nun der Sieg beim Zwei-Phasen-Springen mit Hindernissen bis 1,50 Meter Höhe. In 32,5 Sekunden absolvierte das Paar die zweite Phase und ließ alle Stangen oben.

Erst zum zweiten Mal saß Weishaupt im Sattel der siebenjährigen Stute Hatrona. In Aachen ritt er das Pferd nun zum Sieg in der zweiten Qualifikation für den Youngster-Cup. Das Paar blieb fehlerfrei und schaffte den Parcours in 65,02 Sekunden. Weishaupt sprühte nach dem Erfolg über vor Freude und sagte: „Ich hatte den wenigsten Anteil an diesem Sieg. Hatrona ist ein super Pferd. Da passt alles!“ (ica)

