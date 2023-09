Fußball

Kettershausen feiert den ersehnten Heimsieg gegen Bermaringen

Plus Aufsteiger Kettershausen hat den berühmten Tropfen mehr im Tank und erzwingt damit den ersten Sieg in der Bezirksliga. Die Gäste haben ihren Buhmann gefunden.

Von Michael Schuster

Der TSV Kettershausen ist endgültig in der Fußball-Bezirksliga angekommen. Am Sonntag erkämpfte sich der Aufsteiger ein mühevolles, aber am Ende verdientes 3:2 gegen den TSV Bermaringen.

„Ich denke, dass die drei Punkte auch in Ordnung gehen“, sagte Trainer Ralph Amann nach dem Schlusspfiff. Seine Kicker hatten in den inklusive Nachspielzeit fast 100 Minuten der spätsommerlichen Hitze getrotzt und am Ende den viel zitierten Tropfen mehr im Tank. Der entscheidende Elfer in der 97. Minute wurde damit fast erzwungen. Alexander Seidel kam einschussbereit vor dem leeren Tor zu Fall und verwandelte den resultierenden Strafstoß dann auch gleich selbst. Diese Entscheidung des Unparteiischen Fabian Hoh brachte zunächst Bermaringens Keeper Jonathan Riek auf die Palme. Er handelte sich die Rote Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung ein.

