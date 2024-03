Handball

vor 19 Min.

In einer hektischen Schlussphase gibt Vöhringen den Sieg aus der Hand

Plus Der SC Vöhringen verpasst den siebten Sieg in Folge. In der Handball-Landesliga gelingt dem TV Treffelhausen der Ausgleich erst in den letzten Sekunden.

Von Roland Furthmair

Der siebte Sieg in Folge war greifbar, doch trotz mehrmaliger Drei-Tore-Führung kassierten die Vöhringer Landesliga-Handballer in der rappelvollen Sportparkhalle zwei Sekunden vor der Schlusssirene noch den 26:26-Ausgleich gegen den TV Treffelhausen.

In einem kampfbetonten und emotionalen Spiel schenkten sich beide Mannschaften von Beginn an nichts, die verdiente 14:11-Pausenführung des SCV spiegelte die knappe Überlegenheit der Gastgeber wider. Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt. Trotz der 15:11-Führung leistete sich der SC Vöhringen eine Schwächephase. Binnen acht Minuten ging Treffelhausen mit einem 6:1-Lauf seinerseits in Führung (17:16). In den letzten 20 Minuten wechselte die Führung ständig.

