Tiefenbach

vor 34 Min.

Wer sind die Diebe? Dreister Krippenklau im Wald treibt die Tiefenbacher um

In Tiefenbach wurden am Krippenweg schöne Exponate geklaut. Der Ärger ist groß.

Plus Familien hatten einen Krippenweg im Wald aufgebaut. Unbekannte haben die liebevolle Installation regelrecht geplündert. Vor allem die Kinder sind fassungslos.

Von Regina Langhans

Eine hübsche Initiative im Illertisser Ortsteil Tiefenbach ist auf rabiate Weise gestört worden – noch bevor sie an Weihnachten ihre eigentliche Bestimmung erfährt: An einem von Eltern und Kindern eingerichteten Krippenweg am westlichen Ortsrand, wo es in den Wald geht, fehlen diverse Kleinodien, sogar eine komplette historische Krippe. Aber wer klaut Krippenfiguren und Weihnachtsdeko, zumal dabei keine Spuren von Vandalismus zu erkennen sind?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen