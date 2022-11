Bankenfusion steht kurz vor der Vollendung

Noch ein Schritt steht für den Zusammenschluss von Raiffeisenbank Biberach und Volksbank Ulm-Biberach an. Was das für Kundinnen und Kunden bedeutet.

Nur noch ein letzter Schritt, dann ist die Fusion zwischen der Raiffeisenbank Biberach und der Volksbank Ulm-Biberach vollendet. Auf ihrer Webseite, über Aushänge und in einem Schreiben an die Kundschaft der Raiffeisenbank, kündigen es beide Häuser an: Am Freitag, 18. November, und Samstag, 19. November, wird „zusammengeführt, was zusammengehört“. Dann erfolgt der letzte „Meilenstein“ des im Sommer von beiden Vertreterversammlungen freigegebenen Fusionsplans – die technische Zusammenführung der Banksysteme.

Bankenfusion: Geschäftsstellen bleiben am Freitag geschlossen

Während die Geschäftsstellen der Raiffeisenbank hierfür am Freitag geschlossen bleiben, stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geschäftsstellen der Volksbank zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung. An beiden Fusionstagen kann es nach Angaben der Bankhäuser im gesamten Geschäftsgebiet der neuen Volksbank unter anderem beim Online-Banking und den Geldautomaten zu Einschränkungen kommen, so die Ankündigung. Die zwei Kreditinstitute empfehlen daher, sich rechtzeitig mit Bargeld zu versorgen und Banking-Aufträge noch davor zu erledigen.

Das ist die neue Volksbank

Die neue Bank verfügt über ein Bilanzvolumen von rund 4,5 Milliarden Euro und wird von mehr als 95.000 Mitgliedern getragen. Circa 670 Mitarbeitende arbeiten für das neue Bankhaus mit knapp 160.000 Kundinnen und Kunden. Geleitet wird die neue Volksbank vom Gesamtvorstand bestehend aus Ralph P. Blankenberg (Sprecher), Stefan Hell (stellvertretender Sprecher), Gerolf Scherer (stellvertretender Sprecher), Gerhard Braig und Alexander André Schulze. Aufsichtsratsvorsitzender ist Peter Kulitz. (AZ)

