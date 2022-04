Eggs Fußballer unterstützen Hilfe für Kinder in Uganda

Die Fußballer des SV Egg unterstützen den Verein "Hilfe für Kinder in Uganda". Im Stadion des Landesligisten hängt künftig sogar eine Werbetafel des Projekts.

Der SV Egg und die "Hilfe für Kinder in Uganda" haben ihre bestehende Partnerschaft intensiviert. Mit einer Werbetafel für den gemeinnützigen Verein in der Günztal-Arena soll das soziale Engagement des Sportvereins verdeutlicht werden. Außerdem wollen die Kicker weitere Frauen und Männer dazu animieren, einen sozialen Beitrag zu leisten.

Die Kosten für die Werbetafel übernahm die Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG, Geschäftsstellenleiter Walter Müller war beim Landesliga-Heimspiel des SV Egg gegen den TuS Geretsried persönlich zu Gast. Zusätzlich sammelten Nachwuchsfußballer bei diesem Spiel Spenden in Höhe von 375 Euro. Das Geld wurde Initiator Reinhold Reinöhl direkt nach der Partie überreicht.

Der Verein "Hilfe für Kinder in Uganda" mit Sitz in Oberschönegg wurde im September 1998 gegründet und wird seitdem von Reinöhl, Mitglied und Fan des SV Egg, geleitet. Ziel ist es, den Kindern in Uganda einen Schulbesuch zu ermöglichen, neue Schulgebäude, Lehrerwohnungen, Toiletten, Küchen und Brunnen zu bauen, um eine Lebensperspektive für Kinder vor Ort zu schaffen.