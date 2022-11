"Beleidigung" eines Hundes führt zu Schlägerei in Unterbalzheim

Ein Angetrunkener ärgert sich über einen bellenden Hund in Unterbalzheim. Seine Reaktion missfällt den Besitzern des Tieres, sie stoßen den Mann zu Boden.

Ein angetrunkener Mann hat am späten Samstagabend in Unterbalzheim böse Wort zu einem Hund gesagt. Das gefiel den Hundehaltern überhaupt nicht. Es kam zu einem Streit, der in einer wüsten Schlägerei endete.

Dem Polizeibericht zufolge wurde der angetrunkene 20-Jährige von einem Hund angebellt, als er an einem Grundstück in Unterbalzheim vorbeilief. Der junge Mann "beleidigte" deshalb das Tier, dessen Besitzer bekamen das mit. Sie beleidigten daraufhin erbost den 20-jährigen, der dieses Verhalten ebenfalls mit einer Beleidigung erwiderte und weiterlief.

Ein Zeuge des Vorfalls konnte die Streithähne voneinander trennen

Doch damit nicht genug: Der 42-jährige Hundehalter und ein 17-Jähriger verfolgten den 20-Jährigen und schlugen diesen gemeinsam zu Boden. Der 20-Jährige wehrte sich unter anderem mit Fußtritten. Ein Zeuge des Vorfalls konnte die Streithähne voneinander trennen. Verletzungen durch die Schlägerei wurden nach Angaben der Polizei bislang keine geltend gemacht. Gegen alle Beteiligten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. (AZ)