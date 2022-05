Die Feuerwehr Untereichen braucht mehr Platz

Plus Nach der Altenstadter Wehr klagt auch die Truppe im Ortsteil Untereichen über Platzmangel und Parkplatzprobleme. Die Gemeinde tut sich mit den Wünschen schwer.

Die Feuerwehr Altenstadt hatte den Anfang gemacht und den Gemeinderat über die Probleme mit ihrem Feuerwehrhaus informiert. Die Wehr im Ortsteil Untereichen plagt ähnliche Probleme. Es fehlt den Einsatzkräften vor allem am Platz. Im Marktgemeinderat Altenstadt wurde nun über den aktuellen Stand und eine eventuelle Erweiterung diskutiert.