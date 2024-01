Vöhringen

vor 51 Min.

Das Theramin verströmt besonderen Klang in Vöhringen

Plus Die Veranstaltung im Wolfgang-Eychmüller-Haus stand unter dem Motto "Vive l'amour." Bei dem Start ins neue Jahr war ein ungewöhnliches Instrument zu hören.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Stimmungsvoller hätte der Start ins neue Vöhringer Kulturjahr kaum sein können. Das Repertoire, mit dem die Donau Philharmonie Wien angereist war, gestaltete sich wie ein Neujahrskonzert – nur ohne die schöne, blaue Donau und den Radetzky-Marsch. Dafür mit bekannten und weniger bekannten Melodien, die den zweiten Teil der Abonnement-Veranstaltungen im Wolfgang-Eychmüller-Haus einläuteten. Wenn die Besucher nach der Vorstellung fröhlich gestimmt auf die Garderobe zueilen, ist dies ein sicherer Indikator für den Erfolg des Abends. Wenn dann noch das Haus ausverkauft war, sich gleich mehrere Zugaben erklatscht werden, freut das das Orchester mit Manfred Müssauer, ein Charmeur am Dirigentenpult.

"Vive l'amour" im Kulturzentrum: Es lebe die Liebe zur Musik

Müssauer war nicht zum ersten Mal im Kulturzentrum zu Gast und im Nachklang zum Abschied der ehemaligen Leiterin des Kulturamtes, Anette Netter, erinnerte er an die musikalischen Visiten. Dafür gab's den ersten Beifall. Das Konzert selbst war mit dem Titel "Vive l'amour" überschrieben. Das dürfte sich wohl weniger auf die zwischenmenschlichen Begegnungen beziehen, sondern mehr auf das, was das Publikum erwartet – Melodien zu hören, die es liebt oder die es an diesem Abend noch kennenlernt. Müssauer, Programmgestalter und Moderator, eröffnete mit der grandiosen Ouvertüre zur Rossini-Oper "Semiramide", geprägt von den Klängen, die den Komponisten auszeichnen – mitreißende dynamische Strukturen sowie mit atemberaubenden Tempi. Es schlossen sich "Danses roumaines für Violine und Orchester" von Béla Bartók an, Musik, der sich der ungarischen Volksmusik verbunden fühlte, und die bekannte "Ungarische Rapsodie" für Violine und Orchester von Franz Liszt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen