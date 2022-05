Planung für neue Rathaus-Mitte in Vöhringen steht - doch Fragen bleiben

Plus Der Bauausschuss hat sich für die Pläne ausgesprochen - mit einer Gegenstimme. Einige Fragen sind jedoch noch offen.

Mehr Attraktivität für die Vöhringer Innenstadt soll das vieldiskutierte Projekt „Neue Rathaus-Mitte“ bringen. Der städtische Bau- und Verkehrsausschuss befasste sich mit dem geänderten Bebauungsplan für das Gebiet und billigte ihn mit nur einer Gegenstimme. Der Gesamtstadtrat muss ebenfalls noch zustimmen.