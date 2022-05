Tief stehende Sonne blendet Fahrer: Auto prallt gegen Lastwagen

Ein junger Mann übersieht am Morgen einen geparkten Lastwagen in Illerberg. Er fährt mit seinem Auto ungebremst auf, bleibt aber unverletzt.

Geblendet von der tief stehenden Sonne hat ein Autofahrer am Donnerstagmorgen einen Unfall in Illerberg verursacht. Der 20-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, aber an seinem Auto entstand Totalschaden. Gegen 7.15 Uhr fuhr der Mann nach Polizeiangaben mit seinem Auto auf der Oberen Hauptstraße in Richtung Osten. Die noch tiefstehende Sonne blendete den Autofahrer derart, dass er einen am Fahrbahnrand stehenden Lastwagen nicht erkannte. Der junge Fahrzeugführer fuhr deshalb ungebremst auf den Lkw auf. (AZ)