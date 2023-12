Vöhringen

vor 49 Min.

Kultur in Vöhringen: Vom Chiemgauer Volkstheater in die Dschungelwelt

Plus Das neue Programm für das Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen von Januar bis Juni 2024 liegt vor. Insgesamt 20 Veranstaltungen sind geplant.

Von Ursula Katharina Balken

Freundinnen und Freunde des Kulturzentrums in Vöhringen werden erwartungsvoll auf das neue Programm im Wolfgang-Eychmüller-Haus warten. Jetzt hat der neue Leiter des Kulturamtes, Volker Drastik, es der Öffentlichkeit vorgestellt. Bunt und abwechslungsreich ist es und entspricht damit der Erfolgsformel der vergangenen Jahre: "Die gute Mischung macht's." Es gibt eine kleine optische Veränderung: Das faltbare Programm präsentiert sich jetzt in der Farbe Ecru, und die einzelnen Veranstaltungen sind in zartem Hellgrau gehalten. Auch das Logo hat eine leichte Veränderung erfahren.

Gleich am Anfang des Jahres hält das Programm Außergewöhnliches bereit. Am 9. Januar steht die Eröffnung des Kunstprojektes "Altar - Fragen sind wichtiger als Antworten" an. Es geht um ein dreiflügeliges Altarbild, das von drei Künstlern gemalt wurde. Zu diesem Bild findet am 21. Januar ein Künstlergespräch statt, an dem die Malerin Ursula Mayländer-Weltle und Maler Norbert Riggenmann teilnehmen. Am 20. Januar heißt es dann "Vive l'amour - es lebe die Liebe" mit einem außergewöhnlichen Instrument, dem Theremin, begleitet von der Donau-Philharmonie, die schon öfter in Vöhringen zu Gast war. Es ist die vierte Abonnementsvorstellung. Ein Theremin gilt als ein elektronisches Instrument, es ebnete den Weg zur digitalen Musik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen