Lang lebe der Blues: Norbert Egger und eine Neuentdeckung in Vöhringen

Norbert Egger und die City Blues Connection begeistern bei einer Charity-Veranstaltung der Rotary Clubs in Vöhringen.

Es war um Norbert Egger etwas still geworden. Der Meister an der Gitarre und des von ihm heiß geliebten Blues aber feiert derzeit eine Art Comeback, wird wie einst bejubelt, sein Terminkalender ist voll. Denn was der Sänger mit seiner Band beim Charity-Konzert im ausverkauften Vöhringer Wolfgang-Eychmüller-Haus abliefert, übertrifft alle Erwartungen.

Wenn sich Egger in der Musikszene auch in den vergangenen Jahren etwas rar gemacht hat, so tritt er wieder mit Power auf und bezirzt im wahrsten Sinne die Zuhörer mit seinem unnachahmlichen Slide-Sound. Am Erfolg sind nicht nur die Musiker mitbeteiligt, sondern auch die Neuentdeckung Anne Bischow, die im wallend langen roten Kleid und schwarzen Handschuhen auch die Augen der Zuhörer entzückt. Und mit ihrer klaren Stimme hinterlässt sie als Frontfrau einen guten Eindruck.

Norbert Egger bringt den Saal mit 500 Besuchern zum Kochen

Einen Saal mit über 500 Besuchern zum Kochen zu bringen: Das zeigt, was Norbert Egger trotz längerer Pause noch drauf hat. Der Sänger im gewohnten Outfit schwarzer Anzug, weißes Hemd, großer schwarzer Hut greift in die Saiten seiner Gitarren, die jede für sich ein Unikat ist. Emotionsgeladen, sensibel, schmeichelnd und dann wieder mit schier grenzenloser Power füllt er den Raum. Und das Publikum zieht mit.

Auffallend sind die zahlreichen Fans im Alter 50 plus. Sie setzen auf ihr Idol Norbert Egger und beweisen es mit skandierendem Beifall. Egger wurde die Musik zwar nicht in die Wege gelegt, aber im zarten Alter von zwölf Jahren entdeckte er den Blues für sich. Und er blieb ihm treu. 50 Jahre steht Norbert Egger auf der Bühne und feiert damit Jubiläum. Es dauert zwar ein wenig, aber dann zeigt seine Aufforderung zum Tanze Erfolg. Mutige wagen sich in die Seitengänge und rocken, was das Kreuz noch hergibt.

Die Musiker spielen in Vöhringen ohne Pause - und liefern etliche Zugaben

Wenn dem Blues auch eine Favoritenrolle zukommt, so wird der Auftritt allein schon deshalb vielgestaltig, weil die Musiker mit allen Sinnen und Können jazzen, grooven, rocken, eine herrliche Melange. Gespielt wird ohne Pause, und dem Publikum wird Dank durch etliche Zugaben gezollt.

Das Engagement dient einem guten Zweck, wie der Präsident von Rotary Illertissen-Iller-Günz, Sven Ticks, anfangs erklärt. Unterstützt werden die Tafeln der Region, die hilfreich für die Menschen sind, für die das tägliche Leben mit seinen Preiserhöhungen zur Herausforderung geworden ist. Nach der ersten Abrechnung kamen rund 5000 Euro zusammen, die den regionalen Tafeln zufließen.