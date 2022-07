Musik und Tanz zum Vöhringer Stadtfest

In Vöhringen findet am Wochenende wieder das Stadtfest statt. Der Trachtenverein feiert 90. Geburtstag.

Das Stadtfest soll in diesem Jahr nach der verordneten Enthaltsamkeit groß werden. Die Fete auf dem Gelände zwischen Kirche und Josef-Cardijn-Haus startet am Freitag, 8. Juli, und endet am Sonntag, 10. Juli. Was dem Fest zwischen Kirche und Josef-Cardijn-Haus eine besondere Note gibt, ist das 90. Gründungsfest des Trachtenvereins D'Illertaler.

Veranstalter des Stadtfestes ist wie immer der Kulturring. Vorsitzender Bertram Schnitzler hat sich gemeinsam mit seinem Team wohl gerüstet. So ist das Programm wieder gefüllt mit Musik, Tanz und dem Ratsherrenstammtisch. Und es gibt eine Premiere. Bürgermeister Michael Neher wird zum ersten Mal in seiner Amtszeit zu Holzschlegel und Zapfhahn greifen und mit dem Bieranstich das Fest am Freitag, 18.30 Uhr, eröffnen. Die musikalische Begleitung übernimmt die Musikkapelle Beuren. Gegen 20.30 Uhr gehört die Bühne im Festzelt der Partyband Rockspitz, die bekannt ist für ihren Alpenrock.

Der Trachtenverein Vöhringen feiert 90. Geburtstag

Am Samstag, 9. Juli, unterhält die Musikkapelle Illerberg-Thal die Gäste von 17 Uhr an. Ihren großen Auftritt hat die Sommer-Tour-Band der Stadtkapelle Vöhringen um 20.30 Uhr. Das Jubiläum des Trachtenvereins wird am Sonntag, 10. Juli, 9.45 Uhr, mit dem Einzug der Trachtenvereine in die Pfarrkirche eingeläutet. Der Gottesdienst wird von den Musikgruppen des Vereins gestaltet.

Danach heißt der Treffpunkt Festzelt. Von 11 Uhr an spielt die Trachtenkapelle Illerzell. Trachtenvereine aus der Region sind mit ihren Tänzen und Schuhplattlern mit dabei. Von 16 Uhr an sind die Rothtal-Musikanten für den richtigen Sound zuständig. Freitag und Samstag gibt es in der Weinlaube Barbetrieb, die Pils-Bar ist an allen drei Festtagen geöffnet. Zapfenstreich ist dann am Sonntagabend.