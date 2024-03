Unfallflucht in Vöhringen: Schaden an Auto hinterlassen

Die Illertisser Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht auf einem Supermarktplatzplatz in Vöhringen. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf einem Supermarktparkplatz in der Industriestraße in Vöhringen ist ein geparktes Auto angefahren worden. Der Verursacher oder die Verursacherin des Schadens kümmerte sich nicht weiter darum. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Dienstagmittag, gegen 11.30 Uhr. Jemand touchierte den silbernen Audi A4 an der Beifahrerseite und hinterließ einen Schaden von geschätzten 1500 Euro. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)