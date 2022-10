Vöhringen

vor 16 Min.

Vöhringen hat ein neues Zuhause für Menschen mit Behinderung

Plus Das Dominikus-Ringeisen-Werk hat mit dem Renate-Haus ein Pilotprojekt in Vöhringen geschaffen. Für die Namensgeberin geht ein großer Wunsch in Erfüllung.

Von Ursula Katharina Balken

Renate Ernst, die unermüdliche Kämpferin für die Einrichtung, die deshalb auch ihren Namen trägt, lächelt. Für sie geht an diesem Tag ein Wunsch in Erfüllung. Jahrelang hat sie sich in Vöhringen dafür eingesetzt, Menschen mit Behinderung ein Zuhause zu schaffen, in dem sie ein selbst bestimmtes Leben führen können und trotzdem bei Bedarf betreut werden. Nach zweijähriger Bauzeit ist das Haus mit einem Festakt im Wolfgang-Eychmüller-Haus seiner Bestimmung übergeben worden.

