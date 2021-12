Vöhringer Helferkreis bietet wieder ein Impfshuttle an

Alois Heinrich organisiert wieder einen Shuttleservice zum Impfzentrum. Man kann sich dazu telefonisch anmelden.

Als im Frühjahr die Impfaktionen anliefen, bildete sich in Vöhringen ein Helferkreis, der sich vor allem als wichtige Unterstützung für ältere Menschen erwies. Es wurden Fahrdienste zu den Impfzentren in Weißenhorn und Illertissen angeboten. Auch bei der Online-Anmeldung zur Impfung haben die Ehrenamtlichen Unterstützung geleistet. Nachdem sich die Corona-Situation in jüngster Zeit verschärft hat, sehen Alois Heinrich und der Helferkreis erneut Bedarf, wieder einen Fahrservice anzubieten. Vor allem, weil Virologen und Ärzte auf die Dinglichkeit einer Auffrischungsimpfung nachdrücklich hinweisen.

Auffrischung soll nach fünf bis sechs Monaten erfolgen

Heinrich spricht bewusst von Auffrischungsimpfung und nicht von "boostern". "Ich habe in vielen Gesprächen mit älteren Menschen erfahren, dass der Begriff boostern nicht von allen verstanden wird." Diese Auffrischungsimpfung sollte nach fünf bis sechs Monaten erfolgen, zitiert Heinrich bekannte Virologen. So sollten die Anmeldungen für die Auffrischungsimpfung möglichst bald geschehen, vor allem wegen der neuen Omikron-Variante.

Die im Frühjahr gestartete Initiative des Fahrdienstes erwies sich als erfolgreich. 70 Personen nutzten die angebotene Fahrhilfe hin und zurück zu den Impfzentren.

Menschen, die diese Hilfe wieder in Anspruch nehmen wollen, können sich an Alois Heinrich, Telefon 07306/6707, wenden. Die Einsätze werden von ihm koordiniert. Er kann sich dabei wieder auf zahlreiche Helfer stützen.

